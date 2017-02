அதிமுகவைக் கைப்பற்றிய மாமா டிடிவி தினகரன், மச்சான் டாக்டர் வெங்கடேஷ்!

அதிமுக முழுமையாக மன்னார்குடி கும்பலின் வசமாகி விட்டது. மாமன் - மச்சான் ஆன டிடிவி தினகரன், வெங்கடேஷிடம் கட்சியை ஒப்படைத்து விட்டு ஜெயிலுக்குப் போகிறார் சசிகலா.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK has become Sasikala's family party at last with the appointment of TTV Dinakaran.