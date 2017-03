அதிமுக பொதுச்செயலாளரை பொதுக்குழு நியமிக்க முடியாது... கட்சி விதி சொல்வது இதுதான்!

அதிமுக கட்சி விதிகளின் அக்கட்சி பொதுச்செயலரை பொதுக்குழுவால் நியமிக்க முடியாது... இதை சுட்டிக்காட்டிதான் தேர்தல் ஆணையத்துடன் மல்லுக்கட்டி வருகிறது ஓபிஎஸ் அதிமுக

English summary

Accroding to ADMK bylaws party General Secretary shall be elected by the primary members of all the party units of TamilNadu and the Members of the party in other states like pondicherry, Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala and Andaman Isalands.