தீபாவிற்கு ஆதரவாக புரட்சி மலர் தீபா பேரவை துவக்கம்... உண்ணாவிரதம்- அணி திரளும் அதிமுகவினர்

ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபாவை ஆதரித்து 'புரட்சிமலர் தீபா பேரவை' உதயமாகி உள்ளது. தீவிர அரசியலுக்கு வர வலியுறுத்தி அவரது ஆதரவாளர்கள் உண்ணாவிரதம் இருக்க முடிவு செய்துள்ளனர்

English summary

A group of dissenting AIADMK cadre launched a forum in support of Deepa Jayakumar, niece of Jayalalithaa, in South district of Tamil Nadu. They urged Deepa come fast political party stage to conduct fast protest.