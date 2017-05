அதிமுகவை விட்டு ஓடுகிறாரா சசிகலா?.. "லெட்டருக்காக" காத்திருக்கும் அதிமுகவினர்!

அதிமுகவில் நீடிக்கும் குழப்பங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் பொதுச்செயலாளர் சசிகலாவிடம் இருந்து அறிக்கை வரும் என்று கட்சியினர் காத்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

To settle down the current situation of ADMK crisis cadres expecting that general secretary Sasikala will advise members through her statement on how to escape from the tuck of war