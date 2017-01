விஸ்வரூபமெடுக்கும் சசிகலா எதிர்ப்பு: தமிழகத்தில் பல இடங்களில் ஜெ. தீபா பேரவை தொடக்கம்

அதிமுக தொண்டர்களிடையே சசிகலாவுக்கு எதிர்ப்பு தொடருகிறது. பல இடங்களில் அதிமுகவினர் ஜெ.தீபா பேரவையை தொடங்கியுள்ளனர்.

English summary

ADMK cadres launched a forum in the name of J Deepa Peravai. They claim Deepa is Jayalalithaa's political heir.