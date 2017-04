நீங்க துரோகி.. நீங்க கொலைகாரங்க.. ஆர்கே நகரில் போட்டி போட்டு உண்மை பேசும் அதிமுக கோஷ்டிகள்!

ஆர்கே நகர் இடைத் தேர்தலில் பிரசாரம் களைகட்டியுள்ள அதே நேரத்தில் அதிமுகவின் இரு கோஷ்டியும் அடிதடியிலும் இறங்கியுள்ளதை அதிர்ச்சியுடன் பார்க்கின்றனர் வாக்காளர்கள்.

English summary

Supporters of ADMK factions clash at RK Nagar on Tuesday.