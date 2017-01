புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்க கோரி தீபா வீடு முன்பு இன்றும் திரண்ட அதிமுக தொண்டர்கள்!

புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்க வலியுறுத்தி தீபா வீடு முன்பு இன்றும் அதிமுக தொண்டர்கள் திரண்டனர். எம்ஜிஆர் பிறந்த நாளில் தீபா முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட உள்ளார்.

English summary

ADMK Cadres continue to throng the house of Jayalalithaa's niece Deepa Jayakumar urging her to float a political party.