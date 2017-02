ஜெ.வுக்கு துரோகம் செய்த சசிகலாவை தண்டிக்க வேண்டும்: அதிமுக தொண்டர்கள் கொந்தளிப்பு

ஜெயலலிதாவுக்கு துரோகம் செய்த சசிகலாவுக்கு தண்டனை அளிக்க வேண்டும் என அதிமுக தொண்டர்கள் கூறியுள்ளனர்.

English summary

ADMK Cadres continue to throng the TamilNadu Chief Minister O Panneerselvam's residence at Chennai.