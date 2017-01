தைரியம் இருந்தா ஆர்.கே.நகர் பக்கம் சசிகலா எட்டிப் பார்க்கட்டும்.. கொந்தளிக்கும் அதிமுக தொண்டர்கள்

ஆர்கே நகர் தொகுதி இடைத்தேர்தலில் சசிகலா போட்டியிட அதிமுகவினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். இதனால் தென்மாவட்டத்தில் போட்டியிட சசிகலா முயற்சிக்கிறார்.

Story first published: Friday, January 6, 2017, 10:33 [IST]

English summary

ADMK Cadres strongly opposes Sasikala who took over the party to Contest in RK Nagar By-poll.