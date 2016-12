சசிகலா பொதுச்செயலரான அதே நேரத்தில் பேராவூரணி அதிமுகவினர் எதிர்ப்பு அபிஷேகம்!

சசிகலாவுக்கு அதிமுக தொண்டர்கள் தொடர்ந்து எதிர்ப்பு தெரிவிக்கின்றனர். பேராவூரணியில் சசிகலாவிடம் இருந்து கட்சியை காப்பாற்ற கோரி சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது.

English summary

Peravuurani ADMK Cadres protest against Sasikala who take over the party.