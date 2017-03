தினகரனே திரும்பி போ! திரும்பி போ! கறுப்புக் கொடியுடன் குவிந்த அதிமுகவினரால் சென்னையில் பரபரப்பு

சென்னை அருகே திருநின்றவூரில் டி.டி.வி. தினகரனுக்கு அதிமுகவினரே கறுப்பு கொடி காட்டியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

A Section of ADMK Cadres hold black flag protest against their party deputy General Secretary TTV Dinakaran on Friday.