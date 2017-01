அம்மாவின் ரத்த உறவே! தலைமை ஏற்க வாங்க... தீபா வீட்டு முன் கொந்தளிக்கும் அதிமுக தொண்டர்கள்!

அதிமுக தலைமையை தீபா ஏற்க வலியுறுத்தி வருகின்றனர் தொண்டர்கள். சென்னையில் தீபா வீட்டு முன் இன்றும் ஆயிரக்கணக்கான தொண்டர்கள் திரண்டனர்.

English summary

ADMK caders today also seige Deepa who is the niece of Jayalalitha at her house in T Nagar Chennai. They requested to Deepa to take over the ADMK Party.