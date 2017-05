கமலுக்கு கடும் போட்டியைத் தரும் அதிமுக.. தலைக்கு 13 எம்எல்ஏ-க்கள் வீதம் விரைவில் 10 அணிகள்?

அதிமுகவில் புற்றீசல் போல் நாளுக்கு நாள் புதிய புதிய அணிகள் பெருகி வருகிறது. போகிற போக்கைப் பார்த்தால் அணிக்கு 13 எம்எல்ஏ-க்கள் வீதம் விரைவில் 10 அணிகள் வரை உருவாகலாம் போல.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 13:19 [IST]

ADMK is still splitting into many factions. Already many factions have come up and it is continuing.