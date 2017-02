இரட்டை இலை சின்னம்... ஜெ அணி, ஜா அணி மோதலுக்குப் பின் மீண்டும் முடக்கப்படுமா?

இரட்டை இலைச்சின்னத்தை முடக்கக்கோரி ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆதரவு அதிமுக எம்பிக்கள் தேர்தல் ஆணையத்திடம் மனு அளித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

OPS Support ADMK MPs meets Chief Election Commissioner in Delhi. They were urges to disable the ADMK double-leaf symbol.