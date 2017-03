ஆர்கே நகரில் மோதும் எம்ஜிஆரின் தொப்பி... இரட்டை மின் விளக்கு... "படகோட்டி" படகு!

தீபாவுக்கு படகு சின்னம் ஒதுக்கிக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை தீபா தரப்பு குஷியுடன் ஏற்றுள்ளதாக தெரிகிறது.

English summary

All the ADMK factions have been given party related symbols in the RK Nagar by election today.