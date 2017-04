லஞ்ச வழக்கு: தினகரனுடன் சிக்கியது நம்ம மல்லியாமே.... அலறும் அதிமுக தலைகள்

தேர்தல் ஆணையத்துக்கு லஞ்சம் கொடுத்த வழக்கில் டிடிவி தினகரனுடன் சிக்கியது மல்லி என அழைக்கப்படுகிற மல்லிகார்ஜூனா என்பதால் அதிமுக கோஷ்டிகளின் தலைவர்கள் அதிர்ந்து போயுள்ளனராம்.

English summary

ADMK factions shocked over the arrest of Dinakaran aid "Malli' arrest in bribery case.