அடுத்தது ராஜினாமா நாடகம்... முந்துவது தம்பிதுரையா? உதயகுமாரா?

சசிகலா முதல்வர் பதவி ஏற்க வலியுறுத்தி அதிமுகவில் 'ராஜினாமா' நாடகங்கள் நடக்கலாம். அனேகமாக தம்பிதுரை அல்லது உதயகுமார் இந்த ராஜினாமா நாடகத்தை தொடங்கி வைக்கக் கூடும்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Sources Said that ADMK functionaries, Ministers, MPs and MLAs will decied to resign their posts and demand that Sasikala to take the CM Post.