சசிகலாவுக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு- கூண்டோடு நிர்வாகிகள் ராஜினாமா!கருப்பு தினமாக அனுசரிப்பு!

சசிகலாவுக்கு அதிமுகவில் எதிர்ப்பு வலுக்கிறது. ஈரோட்டில் அதிமுக நிர்வாகிகள் கட்சி பதவிகளில் இருந்து ராஜினாமா செய்துள்ளனர்.

English summary

ADMK functionaries opposed to Sasikala who was appointed as party Genera Secretary. They Resigned from their party posts.