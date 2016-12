டிச.29-ல் அதிமுக பொதுக்குழு கூடுகிறது- சசிகலா பொதுச்செயலராக தேர்வு?

சென்னையில் டிசம்பர் 29-ந் தேதி அதிமுக பொதுக்குழு கூடும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. அதில் அதிமுகவின் பொதுச்செயலராக சசிகலா தேர்வு செய்யப்படக் கூடும் என கூறப்படுகிறது.

English summary

The ADMK general council is likely to meet on December 29 at Chennai.