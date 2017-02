மன்னார்குடி கோஷ்டிக்கு ஓபிஎஸ் செம சூடு! அதிமுகவின் பொதுச்செயலர் பதவி காலியாக உள்ளதாக அறிவிப்பு!

அதிமுகவின் பொதுச்செயலர் பதவி காலியாக உள்ளது; முறைப்படி தேர்வு செய்யப்படவில்லை என முதல்வர் ஓ. பன்னீர்செல்வம் அறிவித்துள்ளது பரபரப்பை கிளப்பியுள்ளது.

Chief Minister and ADMK Treasurer O Panneerselvam said that party's Genral Secretary post still vacant.