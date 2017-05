கூவத்தூரில் கும்மியடித்து தமிழகத்தை கூவமாக மாற்றியதுதான்.. அதிமுக அரசின் ஓராண்டு பெரும் சாதனை!

2011-ஆம் ஆண்டு மக்கள் இரண்டாவது முறையும் சிம்ம சொப்பனத்தை அளித்த போதிலும் கடந்த ஓராண்டில் அதிமுக அரசு செய்த சாதனை கூவத்தூர் கும்மிதான்.

English summary

ADMK government has completed its 1 year tenure today. But the representatives are betrayed people to vote for ADMK.