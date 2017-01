ஜெயலலிதா எங்கள் நினைவில் வாழ்கிறார்... அதிமுகவினர் கண்ணீருடன் மவுன ஊர்வலம்

மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் 30வது நினைவு நாளை முன்னிட்டு மாநிலம் முழுவதும் அதிமுகவினர் மவுன ஊர்வலம் வந்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.

English summary

ADMK cadres hold peace rallies all over the state as they observed the 30th day of the demise of former CM Jayalalitha.