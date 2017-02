ஓபிஎஸ் ஆதரவு அதிமுக ஐடி விங் செயலாளரை டிஸ்மிஸ் செய்தது சசி குரூப்!

ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவாக செயல்பட்டதாக அதிமுக தகவல் தொழில் நுட்ப பிரிவு செயலாளர் ஜி.ராமச்சந்திரன் அக்கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

Story first published: Wednesday, February 8, 2017, 16:34 [IST]

English summary

ADMK information technology department secretary Ramachandiran Expelled from ADMK. He dismissed for supporting CM O.Paneerselvam.