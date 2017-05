அதிமுக அரசின் ஓராண்டு நிறைவு... அம்மாவ மறந்துட்டீங்களேம்மா!!

அதிமுக அரசு ஒராண்டு நிறைவு செய்த நிலையில் தொடர் வெற்றிக்காக பாடுபட்ட ஜெயலலிதாவை வணங்க மறந்து விட்டார்களே என்று கட்சித் தொண்டர்கள் புகைச்சலை கிளப்பியுள்ளனர்.

English summary

TN government is completing its first year and the continuous 6 years of ruling but the Ministers and MLAs failed to remember their leader AMMA at her memorial creates whiff among cadres.