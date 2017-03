"குரங்கு கையில் பூமாலை"... சசிகலாவை குத்தம் கூறிய நத்தம்!

எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகியோர் கட்டிக் காத்த அதிமுக இன்று குரங்குகள் கையில் பூமாலை கொடுத்தது போல சசிகலா அணியினரிடம் சிக்கி சின்னாபின்னமாகி வருவதாக முன்னாள் அமைச்சர் நத்தம் விஸ்வநாதன் கூறியுள்ளார்.

English summary

Sasikala group are destroying ADMK which was popularised by Jayalalitha and founded by M.G.Ramachandran, says, Former TN Minister Naththam Viswanathan.