பாஜகவுக்கு, அதிமுக எதிரி கட்சியல்ல..வெங்கையா நாயுடு சொல்கிறார்

அதிமுக எதிரி கட்சியல்ல என மத்திய அமைச்சர் வெங்கையா நாயுடு தெரிவித்துள்ளார். சசிகலா முதல்வராவது உட்கட்சி விவகாரம் என்றும் அவர் கூறிள்ளார்.

English summary

Central minister Venkaiah naidu says in India today conference that ADMK is not a enemy party for BJP. To appoint Sasikala as Chief minister of tamil nadu is their party issue he said.