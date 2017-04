ஓபிஎஸ் கவனத்திற்கு.. "சின்னம்மா" குடும்பம் இல்லாமல் அதிமுகவே கிடையாதாம்.. ரித்தீஷ் சொல்கிறார்!

சசிகலா, டிடிவி தினகரன் இல்லாமல் அதிமுக என்பது இல்லை என முன்னாள் எம்.பி. ஜே.கே.ரித்தீஷ் கூறியுள்ளார்.

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 13:40 [IST]

