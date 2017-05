அதிமுக இப்போது யார் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது தெரியுமா? கே.பி.முனுசாமி சொன்ன அதிர்ச்சி தகவல்

அதிமுக தற்போது திவாகரன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது என முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி.முனுசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

KP Munusamy said that ADMK is now under the control of Divakaran. Poes garden also under the control of Sasikala family.