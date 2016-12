அதிமுகவினர் கொலை மிரட்டல் விடுத்திருந்தால் கட்சி தலைமை நடவடிக்கை எடுக்கும்- நடிகர் ஆனந்தராஜ்

தனக்கு கொலை மிரட்டல் விடுத்தது அதிமுகவினராக இருந்தால் கட்சி தலைமை நடவடிக்கை எடுக்கும் என நடிகர் ஆனந்த் ராஜ் நம்பிக்கை தெரிவித்தார். வயதின் மீதான அன்பின் காரணமாக கருணாநிதியை சந்திப்பேன் என்றும் அவர் கூ

English summary

Actor Anandraj met press today in his house at Nungambakkam, Chennai. That time he said threatened to kill him is not ADMK workers. and he said if they were threatening the party leadership is will take action.