காசு கொடுங்க.. கையெழுத்துப் போடுறோம்.. தினகரனுக்கு ஷாக் கொடுத்த நிர்வாகிகள்!

பணம் கொடுத்தால்தான் கையெழுத்து போடுவோம் என அதிமுக நிர்வாகிகள் கறார் காட்டுவதால் டிடிவி தினகரன் அதிர்ச்சியடைந்துள்ளாராம்.

English summary

Sources say that Dinakaran is in shock over some of the party leaders demanding money for sign important files.