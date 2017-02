18 எம்எல்ஏக்கள் தொடர்ந்து முரண்டு.. தொடரும் சமாதான முயற்சி.. பழனிச்சாமிக்கு நாளை ஆதரவளிப்பார்களா?

கூவத்தூரில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள எம்எல்ஏக்களில் 18 பேர் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர்.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 9:06 [IST]

ADMK leaders talk to 18 MLAs, who are Anti-Sasikala to support Palanisamay.