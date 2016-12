மத்திய அரசு எங்களை மிரட்டிப் பார்க்கிறது.. அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன் கதறல்

மத்திய அரசு எங்களை மிரட்டிப் பார்க்கிறது என்று அதிமுக அவைத் தலைவர் மதுசூதனன் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

Story first published: Friday, December 23, 2016, 9:14 [IST]

English summary

IT raid at Rama mohan rao's house and secretariat There seems to be a motive behind these attacks, said AIADMK presidium chairman E Madhusudhanan.