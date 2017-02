திருவண்ணாமலை கோயில் முன் மர்ம நபர்கள் கொடூரம்.. அதிமுக நிர்வாகி வெட்டிக் கொலை

திருவண்ணாமலை அண்ணாமலையார் கோயில் முன் அதிமுக பிரமுகர் வெட்டிக் கொல்லப்பட்டார். இதனால் அந்தப் பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

ADMK man was hacked to death by gang in front of Annamalaiyar Temple in Thiruvannamalai.