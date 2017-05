ஓபிஎஸ் வராவிட்டால் கவலை இல்லை.. "யுபிஎஸ்"ஸிலேயே ஆட்சியை ஓட்ட இபிஎஸ் முடிவு!

அதிமுகவின் இரு அணிகள் இணைப்பு பற்றி இதுவரை வாய் திறக்காமல் இருந்த எடப்பாடி பழனிச்சாமி முதன்முறையாக மவுனம் கலைந்துள்ளார்.

English summary

TamilNadu Chief Minister Edapadi Palanisamy has spoken in Salem ADMK workers meeting, we will win local body election, admk workers and ruling party in ours, no need merger in two team, despite irregularities in the demands quoted by OPS camp.