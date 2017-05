வாங்க பேசுவோம்... அவதூறா பேசினா பதிலடிதான் தருவோம் - ஜெயக்குமார்

இப்பவும் வாங்க பேசுவோம்... எங்களைப்பற்றி அவதூறு பேசினால் பதிலடிதான் தருவோம் என்று நிதியமைச்சர் ஜெயக்குமார் கூறியுள்ளார்.

English summary

We want AIADMK to be united Amma's legacy should continue. We spoke about how to function if we merge said Finance Minister Jayakumar.