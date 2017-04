தமிழகமே எதிர்பார்த்த மாயாண்டி குடும்பத்தார் ஒன்று சேரவில்லை... ஓபிஎஸ் அணி இன்று அறிவிப்பு?

அதிமுகவின் இரு அணிகளும் இணைய வாய்ப்பில்லை என்று ஓ.பன்னீர் செல்வம் அணியினர் இன்னும் சற்று நேரத்தில் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்க இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

Story first published: Saturday, April 29, 2017, 11:25 [IST]

English summary

O.Panneer selvam is going to announce officially now that ADMK Merger cannot takes place.