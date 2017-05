நிபந்தனையோட வந்தா பேச மாட்டோம் - தங்கத்தமிழ் செல்வன் வீடியோ

பேச வரும் போதே நிபந்தனையுடன் வந்தால் நாங்கள் பேச மாட்டோம் என்று அதிமுக அம்மா அணியின் எம்எல்ஏ தங்கத்தமிழ் செல்வன் கூறியுள்ளார்.

ADMK Amma team MLA Thanga Tamilselvan welcomes merger of two ADMK factions.

