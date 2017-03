ஆர்கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு மக்கள் தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் : திருச்சி சிவா

ஆர்.கே.நகர் இடைத்தேர்தலில் ஆளும் அதிமுகவுக்கு மக்கள் தக்கம் பாடம் புகட்டுவார்கள் என திமுக எம்பி திருச்சி சிவா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

English summary

DMK MP Trichy siva accusing that ADMK Ministers are bothering about their posting. People will teach lesson in the RK Nagar by election.