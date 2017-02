கூவத்தூரில் எம்எம்ஏக்கள் சுதந்திரமாக இருக்கிறார்களா.. காவல்துறை அறிக்கை சொல்வதென்ன?

கூவத்தூரில் சசிகலாவால் அடைக்கப்பட்டுள்ள எம்எல்ஏக்களிடம் விசாரித்து போலீசார் அறிக்கை ஒன்றை தாக்கல் செய்துள்ளனர். இதில் எம்எல்ஏக்கள் சுதந்திரமாக இருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

ADMK MLA, who kept in resort at Koovathur were not forced to stay said police report submitted in High court.