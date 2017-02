சசிகலா தலைமையில் பிப்.5ல் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம்

பிப்ரவரி 5ம் தேதி அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

AIADMK MLAs meeting to be held on February 05 at party head office