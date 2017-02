டி.டி.வி.தினகரன் அடக்கமானவர்.. சொல்கிறார் அதிமுக எம்.எல்.ஏ. சரோஜா

அதிமுக துணைப் பொதுச் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ள டி.டி.வி.தினகரன் அடக்கமானவர் என்று அக்கட்சியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சரோஜா தெரிவித்துள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK mla saroja says about his party Deputy General Secretary ttv dinakaran