அடிமைகளாக 122 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள்... குமுறும் சூலூர் எம்.எல்.ஏ - எக்ஸ்க்ளூசிவ் வீடியோ

அதிமுகவில் எம்.எல்.ஏக்கள் அடிமைகள் போல் உள்ளனர். யாரோ ஒரு குரூப் அவர்களின் சுயநலத்துக்காக ஏதேதோ செய்துகொண்டிருக்கிறது என சூலூர் எம்.எல்.ஏ கனகராஜ் வேதனையுடன் கூறியுள்ளார்.

English summary

In Admk no one knows who operating everything. We 122 MLAs are like slaves and putting sign wherever they askedsaid Sulur MLA Kanagaraj.