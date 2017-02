"ஆத்தா" ஆடு கொடுத்துச்சு, மாடு கொடுத்துச்சு, நம்மளையும் வளர்த்துச்சு.. ஆனா.. கூவத்தூர் கீதம்!

கூவத்தூர் கோல்டன் பே ரிசார்ட்சில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கடும் சிரமத்தை சந்தித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

Pro Sasikala ADMK MLAs are upset not happy with the handling in Golden Bay resorts near Chennai by the ADMK leaders, say sources.