சட்டசபையில் அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அமைதியாக இருந்ததன் காரணம் என்ன தெரியுமா... சொல்கிறார் தமிழிசை

சட்டசபையில் நேற்று அரங்கேறிய களேபரத்தின் போது அதிமுகவினர் அமைதியாக அமர்ந்திருந்தன் காரணம் குறித்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 9:45 [IST]

English summary

Tamilnadu BJP leader Tamilisai says that ADMK MLAs did not come out of the Kuvathur resort.Their minds were in Kuvathur resort only. thats why they were sitting simply, tamilisai said.