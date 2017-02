அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் விலை போய்விட்டனர் - நடிகர் ஆனந்தராஜ் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டு

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் விலை போய்விட்டனர் என நடிகர் ஆனந்த் ராஜ் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Actor Anandraj accuses that ADMK MLAs gone for price to the Mannarkudi gang.He said to conduct the re-election is the only way for the situation.