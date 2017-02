ஆளுநர் முன்பு குற்றவாளிகள் ஜெ., சசியை வாழ்த்தி கோஷம்.. முதல் வரிசையில் ஃபெரா தினகரன்!

பெரா வழக்கு குற்றவாளி டிடிவி தினகரன் முதல் வரிசையில் அமர்ந்திருக்க, குற்றவாளிகள் ஜெயலலிதா, சசிகலாவிற்கு வாழ்த்து முழக்கத்தோடு புதிய அமைச்சரவை பதவியேற்றது.

English summary

ADMK ADMK MLAs have hailed and praised DA case convicts Jayalalitha and Sasikala in front of Govenor during the oath taking function this evening.