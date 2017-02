கூவத்தூர் டைரிக் குறிப்பு.. அட அட.. அதிமுக எம்.எல்.ஏக்களின் "ஆகாகாகா" கொண்டாட்டம்!

கூவத்தூர் ரிசார்ட்சில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டத்துடன் கவனிக்கப்பட்டு வருகிறார்களாம்.

Story first published: Friday, February 10, 2017, 15:46 [IST]

All the ADMK MLAs who are staying in Golden Bay resorts are provided all the amenities and other things by their "manangers" in a big way, say sources.