ரிசார்ட்டில் 5வது நாளாக சிறை.. சசிகலா பேசியும் திருப்தி இல்லாத எம்எல்ஏக்கள்.. தொடரும் கட்டுப்பாடுகள்

கூவத்தூர் ரிசார்ட்டில் 5வது நாளாக அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர். சிறைவாசத்தில் இருக்கும் அவர்களிடம் சசிகலா பேசியும் திருப்தி இல்லையாம். இதனால் கட்டுப்பாடுகள் மேலும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாம்.

Story first published: Sunday, February 12, 2017, 10:47 [IST]

English summary

ADMK MLAs were shepherded for 5th day in resort on ECR by Sasikala camp.