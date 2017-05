திகார் சிறையில் டிடிவி தினகரனை சந்தித்த அதிமுக எம்பி., எம்எல்ஏக்கள்- ஆலோசித்தது என்ன?

திகார் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள டிடிவி தினகரனை அவரது ஆதரவு எம்எல்ஏக்கள், எம்பிக்கள் திகார் சிறையில் சந்தித்து ஆலோசனை நடத்தியுள்ளனர்.

English summary

While MLA Vetrivel, who representes Perambur constituency in Chennai,Andipatti legislator Thanga Tamil Selvan Sathur MLA Subramaniam have reportedly called on Dinakaran at Tihar.