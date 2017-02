சிறை பிடிக்கப்பட்ட அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் நாளை ஆளுநர் மாளிகையில் அணிவகுப்பு!

மன்னார்குடி கோஷ்டியால் சிறைபிடித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அதிமுக எம்.எல்.ஏ.க்கள் நாளை ஆளுநர் வித்யாசகர் ராவை சந்திக்க உள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

ADMK Mlas will meet the TamilNadu Governor Vidyasagar Rao on Thursday.